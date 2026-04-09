El deportista Miguel Heras es cesado como asesor en el Ayuntamiento de Béjar

El deportista bejarano Miguel Heras ha sido cesado por el Ayuntamiento de Béjar de su puesto como asesor en materia deportiva. Su relación con el Consistorio ha durado solo seis meses. Miguel Heras fue nombrado el 1 de octubre como asesor especial en un puesto de confianza con el fin de que pudiera trabajar en el desarrollo del Plan de Fomento de Béjar, concretamente en el área deportiva relacionada con la naturaleza y la montaña.

Entre otras cosas, su trabajo ha estado relacionado con el centro de alto rendimiento que el equipo de Gobierno y el desarrollo de iniciativas relacionadas con el mundo de la montaña y, por tanto, con sacar el máximo rendimiento posible a La Covatilla. Sin embargo, el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este jueves su cese como personal eventual que es efectivo desde el 31 de marzo.

No es la primera vez que Miguel Heras trabajaba con el Ayuntamiento de Béjar, ya que en el año 2022 también entró como asesor durante casi un año.

Miguel Heras es uno de los mejores corredor de montaña especializado en ultra trail del mundo.