Diez deportistas de la Residencia de Llano Alto de Béjar podrán optar a una de las becas de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León publica en el Bocyl de este lunes 25 de mayo un total de 130 becas para deportistas de la Comunidad en tres residencias deportivas.

Concretamente, en la Orden figuran 10 becas en régimen interno en la Residencia de Llano Alto de Béjar, de las cuales 4 serán para el turno general y 6 se reservarán a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento que hayan sido propuestos por la Federación Deportiva Española.

Las otras dos residencias beneficiarias son la de Victorio Macho de Palencia y la de Río Esgueva de Valladolid.

Los beneficiarios de estas becas tendrán cubierto el 100 % de los gastos de manuntención y de alojamiento en estas residencias de la Comunidad.

Se convocan igualmente becas de colaboradores y tutores de estudios en las residencias deportivas de la Castilla y León, para el curso 2026-2027, también con el cien por cien de los gastos de alojamiento y manutención incluidos.

El plazo para la presentación de solicitudes consta de una primera convocatoria que será de 15 días hábiles a contar desde este martes 26 de mayo, y una segunda convocatoria que estará abierta del 1 al 21 de septiembre de este año.