En duda la viabilidad del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Béjar

El pleno celebrado en Béjar ha hecho pública la problemática con el servicio municipal de bomberos del Ayuntamiento de Béjar tras una pregunta sobre la situación de los bomberos de la edil no adscrita, Olga García. Los profesionales son personal laboral del Ayuntamiento de Béjar, pero condicionados por un convenio que les mantiene como “bomberos colaboradores” del servicio cuya competencia es de la Diputación de Salamanca. Se trata de la misma figura que mantenía a los bomberos de la empresa que ha gestionado el parque de Villares de la Reina y que este día 31 trabajarán en el servicio por última vez o los conocidos como voluntarios en parques como el de Ledesma.

El convenio entre la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento de Béjar está pendiente de firmar desde hace dos años. Permite que los bomberos cubran parte del servicio y la Diputación a cambio paga al Ayuntamiento por ellos. Un sistema que ha sido habitual, al menos hasta que se inició la funcionarización del servicio en el resto de los parques de la provincia, con la diferencia de que los de Béjar son los únicos que han pasado un proceso selectivo y que son personal de un Ayuntamiento.

En los dos últimos años este pago no se ha producido por lo que ha sido el Ayuntamiento quien ha asumido el coste del servicio a la espera de que el convenio se firme con carácter retroactivo. “La Diputación nos debe 1,3 millones de euros de los últimos dos años” ha reconocido el alcalde Antonio Cámara en el pleno a la vez que ha asegurado que la respuesta de la Diputación a las preguntas sobre el convenio es “que están en ello” y que “es cuestión de días”.

Si la Diputación de Salamanca renueva el convenio, los bomberos de Béjar seguirán trabajando como hasta ahora, al menos durante el tiempo de validez del documento. Esto permite que los bomberos de Béjar sigan siendo colaboradores en el servicio y apoyando a los bomberos funcionarios que la Diputación mantiene en la ciudad textil. Si el convenio no se firma, el futuro laboral de los integrantes del servicio municipal es complicado y podrían verse obligados a dejar de ser bomberos. El alcalde de Béjar asegura que “negociamos con la Diputación para que asumiera a los bomberos de Béjar como propios, pero esto la Diputación no lo veía factible, planteamos la posibilidad de funcionarizarlos si la Diputación los asumía, pero la Diputación de Salamanca no va a asumir a los bomberos de Béjar ni aún así. Nosotros no tenemos competencias y la Diputación no los va a asumir, su respuesta es que se presenten a los exámenes”. “Me gustaría que fuesen bomberos profesionales, pero estamos en una situación que la Diputación no nos aclara”, añade y concluye diciendo que “nadie me dice qué vamos a hacer con nuestros bomberos”.

Cabe recordar que el servicio de extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes corresponde a las diputaciones provinciales y en el caso de Béjar, las instalaciones, los vehículos y el material de extinción es de la Diputación de Salamanca.

Por su parte, las concejalas no adscritas hicieron una defensa del de bomberos de Béjar, recordando sus más de cien años de servicio, su labor en incendios, rescates y emergencias, su reconocimiento a nivel nacional, su implicación durante la pandemia y su participación voluntaria en grandes emergencias como los incendios de la Sierra de Francia, Las Hurdes o la DANA.“No se les puede cambiar de trabajo: ellos son bomberos”, aseguró Olga García denunciando la situación de presión psicológica e injusticia que están viviendo y reclamando una solución consensuada entre el Ayuntamiento y la Diputación.