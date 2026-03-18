Las ediles no adscritas de Béjar exigen al equipo de Gobierno llevar al Juzgado las facturas sin contrato

Las ediles no adscritas de Béjar han emitido un comunicado en el que piden al equipo de Gobierno del Ayuntamiento, PSOE y Tú Aportas Béjar, el envío de las facturas reparadas por Intervención al carecer de contrato durante el mandato de Luis Francisco Martín.

Las no adscritas exigen que se de cumplimiento a la moción aprobada en el pleno de octubre de 2025 en la que los grupos daban luz verde a la recopilación de las facturas que se habían emitido sin contrato ni procedimiento público durante los dos años de gobierno del PP y Vox en la ciudad textil. Unas facturas que cifran en unos gastos que habrían superado el millón de euros.

“Cabe recordar que el artículo 408 del Código Penal sanciona a las autoridades o funcionarios que, faltando a la obligación de su cargo, se abstengan de promover la persecución de delitos de los que tengan conocimiento. El deber de denunciar irregularidades no es una opción política, sino una obligación legal y moral inherente a todo cargo público. El silencio y la inacción ante posibles ilegalidades es una grave dejación de funciones”, aseguran y por ello exigen “el envío urgente y sin demora de todo el expediente de las facturas sin contrato al juzgado”.

Concluyen que “nosotras no vamos a ser cómplices de un posible delito, se lo hemos solicitado al señor alcalde en diferentes ocasiones y como el que oye llover, el mandado del Pleno sigue sin cumplirse”.