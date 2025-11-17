Las ediles no adscritas de Béjar piden recuperar los cañones fundidos por Víctor Gorzo

Las concejalas en el Ayuntamiento de Béjar, Olga García y Araceli Dorado, han presentado una moción al próximo pleno municipal para solicitar al Ministerio de Defensa que devuelva los cañones fundidos por el herrero bejarano Víctor Gorzo y empleados en la defensa de Béjar durante la Revolución de 1868. Estas piezas históricas, símbolo del espíritu rebelde y artesano de la ciudad, se conservan actualmente en los almacenes del Museo del Ejército, en Toledo. La iniciativa de las concejalas busca que puedan regresar a Béjar en depósito o cesión permanente, para ser exhibidas en un espacio público que recuerde la gesta popular de 1868 y rinda homenaje a Gorzo y a todos los bejaranos que defendieron la libertad frente a las tropas isabelinas.

“Béjar tiene derecho a recuperar una parte fundamental de su historia. Los cañones de Víctor Gorzo no son solo piezas de metal, son el símbolo de la dignidad y el coraje de un pueblo que se levantó por la libertad”, señaló Olga García. La moción, que será debatida en el próximo Pleno, insta al Ayuntamiento a dirigirse oficialmente al Ministerio de Defensa y al Museo del Ejército para formalizar la solicitud, acompañada de una memoria histórica y técnica sobre la relevancia cultural de las piezas y las condiciones adecuadas para su exposición en la ciudad.

Asimismo, proponen que el Ayuntamiento invite a las asociaciones culturales, centros educativos y entidades locales a sumarse a esta iniciativa, promoviendo actividades divulgativas sobre la Revolución de 1868 y la figura de Víctor Gorzo, con el objetivo de implicar a toda la sociedad bejarana en la recuperación y puesta en valor de su memoria y patrimonio histórico.

Por su parte Araceli Dorado considera que esta recuperación supondría “un acto de justicia histórica y una oportunidad para fortalecer la identidad y el atractivo cultural y turístico de Béjar” en torno a uno de los episodios más destacados de su pasado.