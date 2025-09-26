Encuentran restos óseos en unas obras del entorno de la iglesia de San Juan en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar ha paralizado temporal de las obras de rehabilitación en el entorno urbano de la iglesia de San Juan tras el hallazgo de restos óseos durante los trabajos de excavación. “Este tipo de hallazgos no son extraños en ciudades con la riqueza histórica de Béjar, especialmente en el entorno de templos como el de San Juan. Lo importante es que se ha actuado con responsabilidad, respetando la normativa y dando parte inmediato a las autoridades”, ha señalado el concejal de Obras.

En la tarde noche del jueves, la empresa adjudicataria descubrió, a una profundidad aproximada de 25-30 centímetros, una serie de restos humanos mientras realizaba labores de movimiento de tierras. De inmediato, se dio aviso a la dirección de obra, quien, en cumplimiento de la legalidad vigente, tomó la decisión de paralizar los trabajos.

Durante la mañana de hoy viernes, el Ayuntamiento ha puesto el hallazgo en conocimiento de la Policía Nacional, que ha desplazado a personal de la Policía Científica y al equipo forense. Tras la intervención inicial, los especialistas han trasladado la información recabada al juzgado competente. Asimismo, siguiendo las indicaciones del Instituto Anatómico Forense, se ha informado directamente a Patrimonio, cuyos técnicos se desplazarán en los próximos días para evaluar la situación.

El Ayuntamiento subraya que se han seguido todos los protocolos marcados por la normativa, y que las obras permanecerán paralizadas hasta recibir la autorización de los organismos competentes para su reanudación.