La Escuela de Ajedrez de Béjar, campeona en Pequeños Gigantes de Zamora 2026

Pequeños Gigantes es un torneo de ajedrez sumamente lúdico y extremadamente divertido, la participación en equipo les hace colaborativos e inclusivos, en la que cada alumno cumple una función a lo largo del torneo que complementa la buena coordinación de todos sus miembros, algo tan fundamental en el aprendizaje del ajedrez que se pone en práctica sobre tableros gigantes, además de otros muchos más valores que son muy evidentes en la actividad, por tanto estamos ante un formato de ajedrez super especial y formativo que seguro ha de extenderse aún más por toda la geografía española.

La Escuela de Ajedrez Béjar fue invitada a esta cuarta cita de Pequeños Gigantes de Zamora, en la que se presentaron con mucho entusiasmo David Rodríguez, Tiago De las Heras, Mario Noguera, Rebeca Martín y los hermanos Diego y Mario Granado, completando el equipo Ricardo Gil y Óscar Labrador.

Una jornada en la que la planificación es también un valor a destacar dado que se presentaron otros 30 equipos, mostrando con ello el crecimiento del ajedrez que viene teniendo en Zamora, Béjar supo leer e interpretar el mapa plateado en la fase grupos de la mañana, donde los alumnos se fueron coordinando de manera espontánea y natural, clasificando también en las fases eliminatorias de la tarde casi de forma autónoma con el gran liderazgo de David y que culminaron en la final del ajedrez super gigante con la victoria en el Armageddon, donde todos saltaron de júbilo al proclamarse campeones y conseguir la clasificación para la final internacional de noviembre en León.