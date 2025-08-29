“Esperábamos una mala situación y hay una muy mala situación”, Antonio Cámara, alcalde de Béjar

Apenas lleva unas semanas gobernado la ciudad de Béjar tras la moción de censura que desbancó a Luis Francisco Martín y a su equipo de Gobierno PP/Vox. Dos años de constantes escándalos, paralización municipal, tensión y críticas. Antonio Cámara, alcalde de Béjar por el PSOE, se enfrenta a una situación complicada en un Ayuntamiento que tiene por delante importantes retos, como la gestión de La Covatilla y su desestacionalización.

Pregunta.Las fiestas ya están aquí, ¿han podido incluir algo en el programa que estaba ya elaborado o están conformes con lo que hay?

Respuesta.Incluimos un tema de motos, de freestyle que se va a hacer y que no estaba incluido en el pliego. El pliego estaba hecho ya así que tampoco te da margen y tampoco vas a cambiar orquestas a estas alturas. Entonces hemos mantenido el pliego que había y lo que si hemos tenido que hacer ha sido contratar de urgencia las carpas porque se les había quedado en el tintero. Habían iniciado el expediente, pero con eso no se adjudica el contrato, así que lo hemos tenido que hacer deprisa. ¿Nos hubiese gustado alguna cosa distinta o pensábamos que alguna cosa podría ser distinta?, pues sí, pero como estamos en esta situación para la siguiente ya lo haremos.

P.El pregón de este año es un reconocimiento a la labor de Protección Civil…

R.Si, primero porque el año pasado celebraron el 40 aniversario y al final se hizo el reconocimiento este año y segundo porque, por la actividad que tienen ha sido incluso reconocida por la Junta de Castilla y León este año también. Era necesario. Han tenido la disponibilidad incluso a los incendios. Estuvieron en el incendio de Jarilla en Cáceres y creo que hay que hacerles este reconocimiento, sin ninguna duda.

P.Tras unas semanas al frente del Ayuntamiento y con un clima tenso políticamente hablando ¿la situación que habéis encontrado en el Ayuntamiento es mejor o peor de lo que esperabais?

R.Nos esperábamos una mala situación y es una mala situación. Una muy mala situación. Por poner un caso, el lunes empiezan las clases en los colegios y llevamos meses y meses sin que hayan hecho una licitación para la limpieza de los colegios. Incluso nos hemos encontrado las tres últimas facturas sin pagar y con reparo, como todas, porque estaban sin contrato y solo había un escrito del anterior alcalde para que siguiesen prestando el servicio en septiembre del año pasado hasta que se hiciese la licitación. La hemos tenido que hacer, así que lo estamos haciendo ahora mismo es asumir la limpieza de los colegios con personal y una licitación que ahora estaba encaminándose, pero bueno, una licitación que lo que hemos tenido que hacer, lo que estamos haciendo ahora mismo es asumir la limpieza de los colegios con personal contratado por el Ayuntamiento. No se había hecho nada, se ha seguido con ese escrito diciendo el alcalde que se compromete a sacar la licitación, a pagar las facturas, esto son unas cosas que yo no sé ni siquiera cómo se firman, sinceramente.

P.¿Cuándo habla de mala situación se refiere a mala económica o administrativamente?

R.La situación económica, es cierto, que hay partidas que están en negativo, porque se ha tirado para de unas partidas de unas áreas para hacer cosas en otras áreas, pero no podemos decir que el Ayuntamiento esté mal económicamente. Afortunadamente, como ellos no han hecho presupuestos han tenido un presupuesto reducido. Evidentemente, hay dinero que se puede utilizar y por eso ya estamos trabajando en los presupuestos del año que viene. La situación administrativa es un caos absoluto, hay problema en las contrataciones, en qué personas llevan unas y otras cosas, no hay objetivos, no hay criterios, la gente no sabe qué hacer y yo creo que sobre todo demuestra una desidia absoluta y un desconocimiento de lo que tenían entre manos. Y ¿la ciudad como estaba? La limpieza judicializada, que ahora veremos a ver como enfocamos este tema una vez que pasen las fiestas. La situación de la Policía Local, con carencia de policías porque no se han convocado las plazas… todo está así. Y no pueden achacarlo a que sea un problema de personal, el personal trabaja cuando tú le dices estos son mis objetivos y esto es lo que tenemos que hacer.

P.Les han pedido que realicen una auditoría y en la Covatilla ya se está haciendo, ¿van a hacerla también en el Ayuntamiento?

R.Ya sabemos donde está el caos administrativo y una auditoría económica ya nos la han hecho el interventor y el tesorero. Ya sabemos cómo estamos económicamente. No es un ayuntamiento endeudado, nosotros quitamos todas las deudas en 2023 y no se ha endeudado más. Lo único que puede ocurrir es que haya alguna partida en negativo porque se ha cogido dinero para otra y esto en Intervención lo validan. Sabemos cómo estamos y estamos ya trabajando en el presupuesto del año que viene. La que sí era obligada era en la Covatilla. Yo cuando subí el mismo día 5 de agosto casi me echo a llorar. El motor en el suelo, los cables tensados con unos tensores, sin buscar las soluciones a las reparaciones de la V7… por eso necesitábamos una auditoría técnica que analice la situación de esas instalaciones para saber qué tenemos entre manos.

P.La Covatilla es un gran motor turístico para Béjar y el invierno está a la vuelta de la esquina…

R.Ojalá nos vuelva a caer un invierno con la nevada que ha tenido este pasado, con tres metros de nieve y qué podamos moverla y preservarla para luego ir rellenando… Eso hay que aprovecharlo. Es fundamental la desestacionalización, eso es cierto, es fundamental. Necesitamos una instalación deportiva en un entorno de montaña, que nadie dice que no pueda hacerse allí un evento cultural aprovechando ese maravilloso escenario, pero lo suyo es que esté centrada en los deportes de invierno y de montaña. Es una gran preocupación la situación de La Covatilla.

P.Imagino que no perder las ayudas de la Junta y la Diputación es otra

R.Sí, estamos preocupados. Hay que hablar con Diputación, hay que devolver un millón de euros y hasta que se haga la notificación no sabemos cuánto son los intereses que hay que devolver, pueden rondar los 100.000 euros. Estamos también en conversaciones con la Junta para ver si es verdad la prórroga que dicen que se consiguió. Me da vergüenza decir que consiguió una prórroga por no hacer hecho nada.

P.¿Mantendrán la idea de instalar un tobogán ruso?

R.La intención que tenemos es poder tener el centro de concentración deportiva allí arriba. Sabemos que ese proyecto nuevo tampoco es de obligado cumplimiento. Nosotros queremos acelerar todo lo posible porque esto lleva mucho retraso y queremos sacarlo ya. Hay que actuar ya. Si alguien dice que lo que nosotros planificamos no es válido, que nos lo digan ya. Veremos que es lo que hay cuando nos reunamos con la Junta y con la Diputación. En cuanto al tobogán, pues bueno, puede tener cabida como distracción mientras alguien toma un café, pero sinceramente esto no puede ser el eje de las visitas a La Covatilla. Un complemento vale, pero no el centro de un proyecto como este.

P.¿Cree que van a lograr bajar el clima de tensión en plenos y comisiones?

R.Creo que la intervención que tuve en el pleno es de moderación, pero tanto el exalcalde como la que fue primera teniente alcalde van a ir a bajar a la pelea en el barro y yo creo que nosotros tenemos una clase totalmente distinta, una forma de trabajar totalmente distinta. En insultos y provocaciones no podemos entrar. Ya ha ocurrido esta semana en una comisión informativa y no podemos perder así los papeles.