Los esquiadores apuran el puente en La Covatilla a pesar de la bajada de nieve

Hacía años que la estación de esquí La Covatilla no abría tan pronto, pero este puente, aunque las condiciones de las pistas y la nieve no daban mucho juego, la estación ha abierto y los aficionados al esquí han podido disfrutar al menos de las pistas de debutantes para quitarse el gusanillo.

La lluvia de los últimos días y la subida de temperaturas han hecho que bajara el espesor de la nieve, pero los trabajadores han apurado al máximo recogiéndola y llevándola hasta las pistas de debutantes. Cabe recordar que la última nevada tuvo lugar el 3 de diciembre y ese fue el último día que se pudo producir nieve con los cañones artificiales.

Recogiendo nieve en La Covatilla

El parte de nieve de este 8 de diciembre marcaba abiertas Debutantes I y II, así como el tramo final de El Cerrojo.

El primer fin de semana de apertura de la estación ha permitido a los aficionados un primer acercamiento a la nieve, mientras que el resto de las instalaciones como la cafetería han estado abiertas y funcionando, llegando el parking a estar lleno en algún momento del fin de semana.

Sin embargo, a pesar de que este lunes se ha logrado abrir, desde la Estación de esquí Sierra de Béjar- La Covatilla ya se ha anunciado que la falta de nieve obliga a cerrar las pistas hasta el jueves a la espera de nuevas precipitaciones. Los servicios de cafetería, tienda e información se mantendrán abiertos.