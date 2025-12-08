Los esquiadores apuran el puente en La Covatilla a pesar de la bajada de nieve
Los trabajadores de la estación han apurado al máximo para intentar que las pistas tuvieran toda la nieve posible en su primer fin de semana de apertura y han anunciado que hasta el jueves las pistas estarán cerradas
Hacía años que la estación de esquí La Covatilla no abría tan pronto, pero este puente, aunque las condiciones de las pistas y la nieve no daban mucho juego, la estación ha abierto y los aficionados al esquí han podido disfrutar al menos de las pistas de debutantes para quitarse el gusanillo.
La lluvia de los últimos días y la subida de temperaturas han hecho que bajara el espesor de la nieve, pero los trabajadores han apurado al máximo recogiéndola y llevándola hasta las pistas de debutantes. Cabe recordar que la última nevada tuvo lugar el 3 de diciembre y ese fue el último día que se pudo producir nieve con los cañones artificiales.
El parte de nieve de este 8 de diciembre marcaba abiertas Debutantes I y II, así como el tramo final de El Cerrojo.
El primer fin de semana de apertura de la estación ha permitido a los aficionados un primer acercamiento a la nieve, mientras que el resto de las instalaciones como la cafetería han estado abiertas y funcionando, llegando el parking a estar lleno en algún momento del fin de semana.
Sin embargo, a pesar de que este lunes se ha logrado abrir, desde la Estación de esquí Sierra de Béjar- La Covatilla ya se ha anunciado que la falta de nieve obliga a cerrar las pistas hasta el jueves a la espera de nuevas precipitaciones. Los servicios de cafetería, tienda e información se mantendrán abiertos.
También te puede interesar
Lo último