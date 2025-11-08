La Estación de la Covatilla enviará el reductor de su telesilla principal a Francia para labores de mantenimiento

La estación de esquí de La Covatilla ha dado un paso fundamental en la preparación de su próxima temporada al culminar el desmontaje y la extracción del reductor de su telesilla principal. Esta compleja operación de mantenimiento, necesaria para garantizar una campaña segura y eficiente, ha requerido varios días de intenso trabajo técnico.

Según ha informado la propia estación en redes sociales, la fase más destacada del proyecto ha finalizado este sábado con la extracción de la pesada pieza y su posterior paletización. El reductor será enviado de manera inminente a Grenoble, Francia, donde será sometido a una revisión y mantenimiento especializados.

Este proceso ha implicado un esfuerzo coordinado entre varias entidades. La estación de La Covatilla ha expresado su sincero agradecimiento a todos los equipos participantes: a los trabajadores de la estación por su "entrega y compromiso"; a la empresa especializada en trabajos de alta montaña EDELWEIS por su "profesionalidad" en el manejo técnico; y a Almacenes Revilla de Béjar por el "impecable trabajo de grúa" necesario para la extracción.

La dirección de La Covatilla ha destacado que cada etapa de este mantenimiento integral acerca a la estación a una "temporada nueva, segura y llena de ilusión", asegurando que seguirán informando sobre el progreso de los trabajos.