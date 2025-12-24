La estación de esquí de La Covatilla reabre en Nochebuena tras dos días cerrada por la acumulación de nieve en la DSA-180

La estación de esquí de La Covatilla, cerrada por la acumulación de nieve en la DSA-180

La estación de esquí de La Covatilla se ha mantenido cerrada desde el lunes 22 hasta alrededor de las 11:00 horas de este día de Nochebuena debido al mal estado de la carretera DSA-180, que acumulaba un importante tomo de nieve y estaba cortada al tráfico.

Fuentes de La Covatilla explican que los operarios estuvieron trabajando ya esta martes para tratar de abrir paso en la vía, pero aseguran que el último tramo estaba "intransitable debido a la acumulación de nieve, ventista y hielo". A primera hora de la mañana de este miércoles se han retomado las labores de limpieza de la vía y se ha podido reabrir el tráfico de la carretera, aunque persisten placas de hielo en algunos tramos, por lo que solo se permite el acceso con el uso de cadenas o neumáticos de invierno desde el puerto hasta la estación.

La buena noticia es que la estación sigue acumulando nieve, con la esperanza de poder reabrir en los próximos días de periodo vacacional para que las familias puedan acudir con los escolares que estarán de vacaciones hasta el 8 de enero.

La DGT mantiene cortada la carretera DSA-191 en la subida al pico El Travieso en Candelario. Para acceder a la Peña de Francia (SA-203), se requieren cadenas o neumáticos de invierno.

