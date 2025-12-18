La estación de esquí La Covatilla reabre este viernes cinco pistas de cota baja

La estación de esquí La Covatilla, en Béjar, abrirá sus pistas este fin de semana gracias a las últimas precipitaciones que han dejado espesores suficientes en las pistas. La estación ha anunciado que este viernes cinco de las pistas de cota baja estarán abiertas al público. Se trata de las tres pistas de debutantes y dos para trineos. Además, la estación también tendrá operativo el telesquí de debutantes y la cinta transportadora.

Cabe recordar que la estación de esquí bejarana abrió durante el puente de la Constitución, sin embargo, la nieve no se mantuvo debido a las lluvias. Las precipitaciones de los últimos días han dejado espesores suficientes para que las pistas puedan ser reabiertas y los esquiadores puedan disfrutar de la nieve, aunque solo en las pistas de cota baja. El telesilla que da acceso a las de cota alta sigue sin estar operativo a la espera de que las piezas necesarias para su reparación y la inspección regresen de Francia.

También estarán abiertos los servicios complementarios como cafetería, tienda y alquiler de equipos.