Feria de Ganado, música y fuegos artificiales para las fiestas de San Miguel en Béjar

La concejala de Cultura de Béjar, Ana Vicente Peralejo, ha presentado el programa de actos en honor a San Miguel, el patrón de la ciudad. Las celebraciones, que se extenderán del 25 al 28 de septiembre, combinan tradición, cultura y entretenimiento para todos los públicos.

El programa arranca el jueves 25 de septiembre con la inauguración de la exposición "Salamanca, pueblos y raíces" de la artista Violeta Monreal, que se podrá visitar en el CMC Convento de San Francisco a partir de las 19:00 h.

El viernes 26, el mismo convento acogerá a las 18:30 h el concierto de piano "Retratos pianísticos", a cargo de Marina Fernández Rueda.

Un fin de semana lleno de actividades

El día grande de las fiestas, el sábado 27, comenzará a las 10:00 h con la Feria de Ganado y el Mercado de Artesanía y Antigüedades en el Teso de la Feria. La música será protagonista de la jornada con dos conciertos gratuitos: a las 12:00 h en la Iglesia de Santa María, se celebrará el concierto "Los sonidos centenarios", y a las 20:00 h, la Banda Municipal de Béjar ofrecerá una actuación en el Teatro Cervantes.

Las festividades culminarán el domingo 28 de septiembre. La mañana estará dedicada a los Mártires de la Libertad, con una ofrenda floral en el Cementerio Municipal San Miguel a las 11:00 h. Por la noche, el Teatro Cervantes acogerá la entrega de Honores y Distinciones a las 20:00 h, y, como colofón, un gran castillo de fuegos artificiales iluminará la Plaza Mayor a las 22:00 h.