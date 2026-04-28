Una fuerte tromba de agua deja sin señal televisiva a la zona de Los Praos en Béjar

Una fuerte tromba de agua ha sorprendido a los bejaranos y bejaranas dos días después de las fuertes lluvias que azotaron la villa textil, y es que tal ha sido la virulencia de las precipitaciones que ha dejado sin señal televisiva a algunos hogares de Los Praos.

Según ha podido saber Salamanca24horas, el agua ha dejado boquiabiertos a algunos de los vecinos tras golpear de manera virulenta en las ventanas, con granizo en momentos dados que no ha causado grandes estragos materiales.

Cabe destacar que la AEMET ha declarado el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Salamanca tanto este martes como en la jornada del miércoles, 29 de abril.

Sobre las 20:20 horas, algunas de las viviendas recuperaban la señal televisiva, aunque las lluvias siguen azotando con fuerza la villa textil.