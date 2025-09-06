La gran paella en El Castañar une solidaridad y diversión

Béjar ha celebrado este sábado el Día de la Juventud y las Peñas con una jornada marcada por la solidaridad y el buen ambiente. El evento central ha sido una paella solidaria en El Castañar, cuya recaudación se ha destinado íntegramente a la Asociación Ariadna de Autismo.

La iniciativa ha sido un gran éxito, reuniendo a numerosos jóvenes y peñistas en un ambiente de fiesta y colaboración. La jornada continuará con el tradicional Gran Prix para las peñas en la Plaza de Toros. La noche estará marcada por la música con la actuación de la macrodiscoteca Nuevo Origen en la Plaza de España.

La fiesta en Béjar culminará este domingo, día 7, con una gran charanga por el centro de la ciudad y una noche de tributos musicales.