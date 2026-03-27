Hackean la cuenta de Facebook del Club de Ajedrez de Béjar
No se trata de un hecho aislado, ya que llevaban tiempo recibiendo ataques, aseguran
La cuenta de Facebook del Club de Ajedrez de Béjar ha sido hackeada, según comunica el propio club a los medios de comunicación.
En esta cuenta, el club notificaba todas sus actividades, aunque parece ser que no se trata de un hecho aislado. Tal y como relatan "veníamos recibiendo ataques en esa cuenta desde la pasada gala del deporte", hasta que finalmente ha sido deshabilitada.
El club trabaja ya para restablecerla y poder continuar con su actividad. No obstante, mantienen abierto un canal de comunicación a través de perfil oficial en Instagram.
A mayores, el Club de Ajedrez de Béjar aprovecha para comunicar que ha finalizado el campeonato Matchess 2026, con los siguientes resultados.
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