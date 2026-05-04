Hallan una calavera "aparentemente humana" en una caja tirada en el punto limpio de Béjar

La limpieza del punto limpio de Béjar ha dejado un buen susto al operario que en la mañana de este lunes se encontraba en el interior de una caja de plástico una calavera. Según aseguran desde el Ayuntamiento de Béjar, tras alertar a las autoridades, ha sido la Policía Judicial la encargada de analizar los restos encontrados, por lo que se lo han llevado para su estudio.

Según el alcalde de Béjar, que se personó en el punto limpio, el operario se encontró una caja de plástico mientras movía los restos que allí se encuentran dentro de las labores de vaciado que se están llevando a cabo estos días. Al abrir la caja, entre un montón de cosas, apareció la calavera que “parece humano, pero no sabemos más. No sabemos si es real o podría ser de cualquier material plástico”, afirma Antonio Cámara, que asegura que “no se ha encontrado ningún otro resto óseo ni similar, solo el cráneo”.

Un hallazgo que está levantado expectación en la ciudad textil a la espera de los resultados de la investigación de la Policía Judicial.