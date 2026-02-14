Así de helada luce La Covatilla este sábado: buen ambiente y muchas ganas de nieve

La estación de esquí de La Covatilla ha vuelto a reabrir sus puertas. No es para menos cuando muchos visitantes y habitantes de la comarca de Béjar y Barco de Ávila esperaban ansiosos la apertura de la estación de esquí para hacer uso de la misma y disfrutar en compañía de amigos y familiares.

Según han indicado desde la propia Covatilla: “Después de haber estado cerrados, se notaban las ganas de nieve, y la respuesta no ha podido ser mejor. Familias, grupos de amigos, esquiadores y visitantes disfrutando del paisaje y de la vuelta a la actividad”.

De momento, la zona estaba avisada de alertas por la Agencia Estatal de Meteorología por vientos y nevadas, por lo que las quitanieves han trabajado desde primera hora de la mañana para retirar nieve. Eso sí, recomiendan en todo momento ser precavidos ante la presencia de placas de nieve.

Del mismo modo, se recomienda hacer un uso responsable del veh´culo tanto en la subida como en la bajada, y estar siempre en posesión de cadenas en caso de ser necesario.