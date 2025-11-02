Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Señora de las Angustias de Béjar impulsa la XII edición de su 'Rally Fotográfico Solidario'

Cartel del 'Rally Fotográfico Solidario' de la Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Señora de las Angustias de Béjar

La Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Señora de las Angustias de Béjar se prepara para celebrar la XII edición de su 'Rally Fotográfico Solidario' el próximo sábado 8 de noviembre, consolidando este evento como una destacada actividad cultural y benéfica en la ciudad.

El rally busca fomentar la participación ciudadana y utilizar la fotografía como una herramienta para la solidaridad, siguiendo la tradición iniciada en 2013 de recaudar alimentos no perecederos para ayudar a las personas más necesitadas.

El punto de encuentro para la recogida de bases e instrucciones será la Iglesia de Santiago a las 11:00 horas. La inscripción al concurso es totalmente gratuita, pero requiere una colaboración solidaria: los participantes deberán entregar un mínimo de 3 kilogramos de alimentos no perecederos al formalizar su inscripción, que se realiza previamente enviando un correo electrónico a rally_hermandad@live.com.

El concurso, que acepta fotografías capturadas tanto con cámara profesional como con teléfono móvil, está abierto a cualquier persona que desee participar. Los concursantes tendrán que realizar fotografías sobre seis temas relacionados con Béjar que serán revelados el día del rally.

Cartel del 'Rally Fotográfico Solidario' de la Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Señora de las Angustias de Béjar | Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra. Señora de las Angustias de Béjar

Los trabajos podrán enviarse hasta el martes 11 de noviembre. Un jurado profesional seleccionará las tres mejores fotografías en una única categoría y habrá un obsequio para todos los participantes menores de 10 años. El broche de oro de la edición será la Entrega de Premios que tendrá lugar el viernes 29 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas en el C.M.C. San Francisco.

Durante este acto, que será público, se proyectarán las fotografías ganadoras y seleccionadas, y se hará entrega de los premios a los vencedores.