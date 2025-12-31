La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Sorihuela se rehabilitará con 40.000 euros de la Junta

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Sorihuela podrá rehabilitarse ya gracias a una subvención de 40.000 euros de la Junta de Castilla y León que se enmarca como un proyecto dentro del subprograma ‘Arquitectura’, gestionado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a través de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El Ayuntamiento de Sorihuela será quien acometa la ejecución de las obras que consistirá en la colocación de una estructura para la anidación de cigüeñas en la torre, así como mejoras en el retejado y el alero de la cubierta sur. También se llevará a cabo la impermeabilización de la fachada.

El propio Consistorio se encargará también de contratar al equipo técnico para la dirección y coordinación de los trabajos, así como de la obtención de permisos y autorizaciones necesarias.