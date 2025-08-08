Javier Garrido, de Tú Aportas Béjar, asume la gestión de La Covatilla cuya situación "es deplorable"

El concejal de Tú Aportas Béjar, Javier Garrido, será el único que entrará a formar parte del nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar. El socialista Antonio Cámara contará con el para gestionar la estación de esquí Sierra de Béjar-La Covatilla como ya hiciera durante la anterior legislatura.

El alcalde ha dado a conocer este viernes el acuerdo de Gobierno que ha firmado con el partido Tú Aportas Béjar y que permitirá que Garrido sea teniente de alcalde y entre a formar parte de la Junta de Gobierno Local. El acuerdo de gobernabilidad que “dará estabilidad a la ciudad en unas condiciones de colaboración, confianza y trabajo mutuo con todas las partes”, ha asegurado el alcalde, Antonio Cámara que también concede a Garrido una tenencia de alcaldía. Ambas formaciones han firmado un acuerdo que regula cómo será su relación durante los próximos dos años y que recoge que ambas formaciones trabajarán con respeto, tomando conjuntamente decisiones clave por consenso en lo relativo a las inversiones del Centro de Turismo Sierra de Béjar La Covatilla o no apoyar iniciativas de desestabilización del Gobierno municipal.

Por su parte, Javier Garrido, ha asegurado que el objetivo es que la ciudad tome un nuevo rumbo en la calle y que se solucionen “los problemas que en estos dos años del gobierno del PP no se han solucionado en el Centro de Turismo Sierra de Béjar”. Además, ha asegurado que tendrá una tenencia de alcaldía lo que permitirá la implicación de su partido en el gobierno de la Ciudad y que trabajará de forma coordinada con todos los departamentos municipales para sacar adelante el centro de turismo.

Garrido ha hecho referencia a las funciones que tendrá de coordinación en el Centro de Turismo Sierra de Béjar tanto en invierno como en verano, mejorar las infraestructuras de la estación de esquí, fomentar iniciativas para la diversificación de la oferta turística y no centrarlo solo en la campaña de invierno. También ha anunciado que darán un impulso a los proyectos de modernización y sostenibilidad de La Covatilla y que analizarán la situación actual del Plan de Inversiones en La Covatilla para analizar el mejor modelo de gestión. Garrido ha asegurado que antes de determinar si se cambian las inversiones previstas por el PP en La Covatilla van a analizar la situación actual del Plan con la Junta, pero si ha adelantado que se plantean "la desestacionalización".

"La situación de La Covatilla es deplorable"

Por otra parte, Garrido ha anunciado una auditoria externa para ver en que situación se encuentra la estación de esquí y poder tener un conocimiento a fondo de la situación de la estación de esquí para poder acometer lo necesario de cara a la próxima temporada de nieve. Cámara ha asegurado por su parte que tras una visita a la zona exterior "la situación que me encontré allí es deplorable en una primera visita por fuera. Si que es verdad que tenemos capacidad y Javier que se va a encargar y con el apoyo de todo el equipo poner esto en marcha, pero es esencial hacer una auditoria pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar". Cámara ha insistido en que la situación "es grave" ya que "en principio parece que no hay ni un solo contrato hecho este año y estamos pagando facturas sin contrato. Llevamos 400.000 euros este año, que es lo mismo que en todo el año en facturas reparadas".