José Andrés Medina, Susana De Prada y Adrián Valiente campeones en el torneo de ajedrez fin de año de La Garganta

Los ajedrecistas despidieron este sábado el año 2025 con la celebración del IV Torneo Fin de Año de La Garganta, una cita que volvió a registrar una notable participación, superando el medio centenar de jugadores. La mayoría de los participantes fueron ajedrecistas extremeños y, una vez más, destacó la amplia presencia femenina, que rozó el tercio del total de inscritos.

El nivel competitivo fue muy elevado, con cerca de cuatro quintos de los jugadores federados, lo que se reflejó en partidas de gran intensidad y calidad. El torneo se disputó a siete rondas bajo un dinámico ritmo relámpago de 8 minutos más 2 segundos de incremento, propiciando encuentros vibrantes y muy disputados.

El título de campeón fue para el alcalareño Andrés Medina, que firmó una excelente actuación y solo cedió unas tablas a lo largo del torneo. Completaron el podio Enrique Gallardo, del club Albatros, y el placentino Alberto Serrano. En la categoría femenina, la vencedora fue Susana De Prada, también del Albatros, mientras que el campeón infantil fue Adrián Valiente, igualmente representante del Albatros, quien además logró finalizar entre los diez primeros de la clasificación general de esta cuarta edición del torneo.