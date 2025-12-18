La Junta concede a Béjar una prórroga de tres años para ejecutar el Plan de Fomento

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves a la prórroga por tres años más del Programa Territorial de Fomento para Béjar. Tal y como se comprometió la consejera de Industria, Comercio y Empleo, la Junta ha autorizado una nueva ampliación del plazo para que el Ayuntamiento de Béjar pueda ejecutar las inversiones previstas en el Plan de Fomento. Esto otorga un nuevo plazo de vigencia hasta el 2028, lo que permitirá dar continuidad a las medidas contempladas para impulsar el desarrollo empresarial y acometer la totalidad de los proyectos previstos.

Una prórroga que es fundamental para que los proyectos se puedan ejecutar y desde la Junta también esperan que la prórroga permita “mantener un clima favorable para el asentamiento de nuevas inversiones empresariales en la zona”. Igualmente, las medidas a desarrollar por el Ayuntamiento de Béjar y la Diputación de Salamanca también serán aplicables en los años de aumento de vigencia.

El Plan de Fomento prevé una inversión de 3 millones de euros en la estación de esquí La Covatilla, así como la aplicación del fondo para la financiación de iniciativas empresariales, al que se destinarán 3.000.000 de euros, a través de SODICAL. También permite la incorporación de nuevas medidas “dado que el Programa se concibe como abierto y dinámico, permitiendo la inclusión de nuevos proyectos e iniciativas”.

Según la Junta, de esta forma “se garantiza la continuidad de los objetivos centrales del Programa, que buscan promocionar el municipio como territorio atractivo para la inversión productiva, impulsar la creación de empresas y desarrollar iniciativas emprendedoras facilitando la financiación necesaria para todo ello; por otro, se asegura la ejecución completa de los compromisos adquiridos, reforzando la coordinación entre las administraciones públicas implicadas, aunando esfuerzos y maximizando la eficacia de los recursos asignados”.