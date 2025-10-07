Kevin Blázquez renuncia como concejal de Béjar por motivos laborales

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Béjar ha informado a través de un comunicado de prensa, que el actual concejal, Kevin Blázquez, ha decido renunciar a su acta.

Lo ha hecho por motivos laborales, puesto que tendrá que cambiar su residencia a Salamanca, algo que le impedirá realizar las tareas de su actual cargo.

Así, en el próximo pleno será efectiva la renuncia del acta de concejal y el relevo tendrá que ser para la siguiente persona de la lista, que en este caso corresponde a Ana María Nieto. Si esta renunciara las siguientes personas serían Luis García Castro y David Pérez, actual presidente del Béjar Industrial.

Desde el PP de Béjar han querido agradecer el trabajo desarrollado por Kevin en el equipo de gobierno, que “desarrolló de forma brillante. Una gestión callada, pero efectiva”, apuntan en el comunicado de prensa.