Ledrada anima a la colaboración ciudadana tras el incendio de la casa de Antonio Machado

El Ayuntamiento de Ledrada ha puesto en marcha una iniciativa de colaboración ciudadana como consecuencia del incendio el jueves 1 de enero en la vivienda conocida como la casa de Antonio Machado.

"Todas aquellas personas que deseen participar podrán hacerlo mediante una aportación económica voluntaria que se destinará íntegramente a ayudar al restauración de la vivienda afectada", han asegurado, antes de explicar que "las aportaciones deberán realizarse en el número de cuenta de Caja Rural del Ayuntamiento de Ledrada indicando en el concepto del ingreso Incendio Casa Antonio Machado".

El equipo municipal ha agradecido de antemano la solidaridad y colaboración de todos los vecinos y personas que "deseen contribuir en estos momentos".