Llano Alto abrirá sus puertas en junio como residencia deportiva

El albergue de Llano Alto, en Béjar, podrá reabrir al público el próximo mes de junio como residencia deportiva. Así lo ha asegurado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja durante una visita a las instaciones. En declaraciones recogidas por ICAL, Santonja ha recordado que, tras su reforma, este espacio se concibe como un espacio alojamiento y estancia de deportistas para la realización de concentraciones deportivas de federaciones, clubes y organizadores de eventos deportivos y también, para llevar a cabo otras actividades como conferencias y cursos de formación destinados a estudiantes universitarios.

"Uno de nuestros objetivos durante estos años ha sido acometer inversiones destinadas a mejorar y modernizar el mayor número posible de instalaciones deportivas de carácter autonómico, dando así un mayor y mejor servicio a los deportistas de Castilla y León, lo que contribuye a incrementar su rendimiento deportivo. Lo hemos hecho a través de fondos europeos y, como sucede en este caso, suplementando esos fondos con recursos propios de la Comunidad Autónoma", resumió el consejero.

De este modo, según precisó, las obras en Llano Alto han contado con fondos europeos procedentes del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) de las entidades locales, diseñado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Las instalaciones

Las obras han permitido mejorar la accesibilidad con la adaptación de diez habitaciones y aseos para personas con discapacidad y, por otro, un ahorro, “como mínimo del 30 por ciento”, según cifras ofrecidas por Santonja, en el consumo de energía, mediante aislamientos en la cubierta, el tejado, la carpintería y mejoras en la iluminación. Además, se han destinado más de 70 000 euros a la realización de otras mejoras con fondos propios de la Junta, en instalaciones de cocina, en zonas con humedades y goteras, en la sala polivalente, en la cubierta de cables de la fachada y el arreglo de suelos en zonas interiores.

En este sentido, Santonja puso de manifiesto que estas actuaciones “se conciben como una herramienta generadora de igualdad de oportunidades, desde una perspectiva inclusiva, en cuanto a que se trata de inversiones destinadas a la mejora en la accesibilidad física, cognitiva y sensorial del edificio, posibilitando un mayor uso por parte de los deportistas con discapacidad”.

Llano Alto es una instalación que permite albergar a participantes en eventos deportivos que se celebran en los municipios de la zona, junto a concentraciones de detección de talentos de federaciones deportivas españolas y de Castilla y León.

Así, está previsto que, a partir del próximo 1 de junio, se incorpore el personal al centro y las primeras reservas de usuarios están recogidas para el 12 de junio, día en que se realizará una concentración de las categorías inferiores de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Además, la residencia ya tiene ocupadas las plazas de los meses de junio, julio, agosto y principios de septiembre, y cuenta con solicitudes de reservas para los meses de octubre a diciembre de este año.

En este sentido, la intención de la Junta es continuar con la modernización y mejora de las infraestructuras de la instalación, así como incrementar las colaboraciones con las federaciones de Castilla y León y españolas, con los organizadores de eventos, con la Universidad de Salamanca y con la Consejería de Educación para atraer usuarios al centro.