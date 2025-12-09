Luz verde al presupuesto de Béjar para 2026 que invertirá casi dos millones de euros en La Covatilla y el vivero de empresas

Tras dos años con los presupuestos prorrogados, el Ayuntamiento de Béjar ha aprobado este lunes las cuentas para 2026 que ascienden a 14.657.638 de euros. Unas cuentas que para el equipo de Gobierno están “basados en el consenso necesario entre distintas sensibilidades y diferentes visiones políticas, pero con un objetivo común: el bienestar de las bejaranas y bejaranos, y la voluntad de luchar por su presente y por su futuro”.

Las cuentas han contado con el apoyo del concejal de Tú Aportas Béjar y las dos ediles no adscritas de los que el PSOE destaca su “compromiso para lograr la elaboración del proyecto”, así como “su voluntad de diálogo”.

Un proyecto que destina el 51 por ciento al área de personal y un 29 por ciento al capítulo de gastos corrientes. Además, en el de inversiones reales se han destinado 2,4 millones de euros. Desde el grupo municipal socialista han destacado la subida salarial de personal municipal que se recoge y que se había acumulado de los dos años de cuentas prorrogadas. Esto hace que la partida de personal se haya incrementado a pesar del “esfuerzo de contención en el gasto, mediante la racionalización de las plazas de personal presupuestadas”, que asegura el PSOE.

Una de las inversiones más importantes se realizará en La Covatilla, que se llevará más de un millón de euros en inversiones para “potenciar tanto la Estación de Esquí como para desarrollar actuaciones tendentes a fomentar la desestacionalización de su actividad. Dentro de la importancia que queremos darle a nuestras montañas, incluimos además partidas destinadas a ponerlas en valor y promocionarla para potenciar los eventos relacionados con la Sierra de Béjar y con el entorno natural. Incorporamos una partida que posibilitará la realización de la semana de la montaña, una riqueza que pretendemos poner en valor y dejar de dar la espalda desde la ciudad”.

La otra gran inversión del próximo año será la construcción de las naves del vivero de empresas con una dotación de 950.000 euros.

Una de las propuestas que recogen estas cuentas es abordar la revisión del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la ciudad, dotado con 40.000 euros. El objetivo es “que Béjar se asiente como destino turístico. Entendiendo la oferta turística como una oferta global, que contemple elementos culturales, museísticos, patrimoniales, deportivos y de ocio. Seguimos realizando una importante apuesta por la realización de eventos deportivos, ya que la experiencia nos ha demostrado que consiguen acercar a nuestra ciudad a un elevado número de personas”. Incrementan los fondos destinados al Corpus Christi, fiesta de interés turístico internacional, que aumenta de 18 000 a 25 000 euros y mantienen la oferta cultural.

Anuncian además que el año que viene el municipio contará con un nuevo autobús, se renovará el mobiliario de parques y jardines y se adecuará La Corredera. Se retoman los presupuestos participativos con una partida de 100.000 euros cuyo destino decidan los bejaranos, mantienen las ayudas para material escolar e incrementan la colaboración con la Universidad de la Experiencia. También se recogen partidas nuevas para colaborar con la Universidad de Salamanca para la realización de congresos científicos en la ciudad, al igual que con la UNED para incrementar la oferta de cursos en Béjar.

Por su parte, las concejalas no adscritas han destacado el entendimiento entre grupos que permitirá “desbloquear las cuentas y avanzar en un plan económico estable, orientado a la mejora de los espacios públicos, el bienestar animal y la puesta en valor del patrimonio bejarano”. Entre las propuestas que Olga García y Araceli Dorado han aportado a las cuentas bejaranas destaca la mejora del parque de la Corredera, el plan CER para controlar las colonias felinas o la iluminación artística del conjunto histórico para “embellecer y realzar el patrimonio histórico de Béjar mediante iluminación artística en el convento de San Francisco, el reloj de San Gil, el Museo Mateo Hernández, la plaza Martín Mateos, las iglesias de Santa María y de El Salvador y el Palacio Ducal.