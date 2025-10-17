La magia del órgano y la trompeta llenará Béjar de música centenaria

El próximo 17 de octubre de 2025, a las 20:00 horas, la iglesia de Santa María será escenario de una velada musical única dentro del III Ciclo de Conciertos de Órgano de la Provincia de Salamanca, bajo el evocador título “Los Sonidos Centenarios”.

El organista Samuel Maíllo, reconocido por su virtuosismo y profundo conocimiento del repertorio barroco, unirá su talento al del trompetista Enrique Morillas, intérprete de destacada trayectoria en el ámbito de la música sacra y de cámara. Juntos ofrecerán un programa cuidadosamente seleccionado que recorrerá siglos de historia sonora, desde composiciones renacentistas hasta obras contemporáneas adaptadas para esta majestuosa combinación instrumental.

La magia del órgano y la trompeta llenará de música centenaria Santa María

El evento busca no solo resaltar el valor patrimonial de los órganos históricos de la provincia, sino también acercar al público a la belleza de su sonido en diálogo con otros instrumentos. “Los Sonidos Centenarios” promete ser una experiencia espiritual y artística que conectará pasado y presente a través de la música.