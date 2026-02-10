El mal estado de la A-66 obliga a bajar la velocidad a 80 km/h en la zona de Vallejera "de forma temporal"

El mal estado del firme de la A-66, la autovía de Béjar, ha obligado al subsector de carretera de Salamanca de la Dirección General de Tráfico ha reducir la velocidad en algunos tramos. Una señal de obra limita a 80 km/h el tramo de Vallejera en sentido decreciente, es decir, hacia Salamanca.

Según Carreteras, la limitación de la velocidad es consecuencia de los “deterioros sufridos en el firme por las recurrentes precipitaciones de las últimas semanas”, aunque si bien las intensas lluvias pueden haber dañado más la vía, lo cierto es que durante el último año arrecian las quejas por la mala situación del firme de la carretera. Aseguran desde el organismo de la DGT que la reducción se hace para garantizar la seguridad de los conductores.

Carreteras asegura que la señalización que se ha puesto en el tramo es temporal y que la limitación de la velocidad se extenderá hasta que se reparen dichos deterioros, algo que, según ellos, dependerá del estado de la climatología. No han especificado el tipo de mejora que se realizará en un tramo que se ha convertido en un peligro y que ahora obliga a ir a 80 km/h en una carretera con una velocidad máxima de 120 Km/h.