“El Mercao”, un nuevo espacio autogestionado para el ocio juvenil, abre este viernes en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar inaugurará este viernes 27 de marzo el Espacio Joven “El Mercao”. Esta nueva infraestructura municipal se presenta como una respuesta directa a la demanda de los adolescentes de la localidad, ofreciendo un lugar diseñado específicamente para el encuentro, la convivencia y la gestión activa del tiempo libre.

Situado en la calle Mansilla, número 31 (primera planta), aprovechando las instalaciones del emblemático antiguo Mercado de Abastos, el Espacio Joven “El Mercao” nace bajo un concepto de ocio saludable y entorno seguro. El objetivo principal es que los jóvenes de entre 12 y 18 años dispongan de un espacio propio donde puedan interactuar de forma dinámica fuera de los entornos escolares y familiares tradicionales.

El centro ha sido dotado con una variada oferta de recursos lúdicos y tecnológicos para cubrir los diferentes intereses de la población juvenil. Los usuarios podrán disfrutar de un área de recreativos con billar, futbolín y diana; una zona gaming con equipamiento con PlayStation y títulos de actualidad y un espacio de convivencia con juegos de mesa y áreas de descanso para fomentar la socialización y el diálogo.

El centro establecerá su calendario habitual de apertura los viernes y sábados de 17:00 a 21:30 horas y los domingos de 17:00 a 20:30 horas.

Con el fin de ofrecer una alternativa de ocio atractiva durante el periodo de vacaciones escolares, el Espacio Joven “El Mercao” iniciará su actividad con un horario especial ampliado. Desde este próximo miércoles y hasta el domingo, las instalaciones permanecerán abiertas ininterrumpidamente de 17:00 a 21:30 horas.

Para garantizar el correcto funcionamiento del centro y la seguridad de los asistentes, el acceso estará regulado mediante una ficha de inscripción obligatoria. Dicho documento deberá estar cumplimentado íntegramente y contar con la firma de autorización de los progenitores o tutores legales del menor. Las fichas estarán disponibles en el propio centro desde el mismo día de la inauguración.

Invitamos a todos los jóvenes del municipio a asistir a la apertura de este viernes y a participar activamente en la vida de este nuevo espacio que, desde hoy, pasa a ser el corazón del ocio joven en nuestra localidad.