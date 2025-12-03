La nieve caída durante la madrugada de este miércoles deja La Covatilla teñida de blanco

La nieve que ha caído durante la noche de esta madrugada en diversos puntos de la provincia de Salamanca ha dejado una estampa totalmente blanca en el sur de la provincia, concretamente en la Sierra de Béjar. Las precipitaciones de los últimos días ya habían dejado nieve en la estación de esquí a la que se suman las caídas durante la madrugada de este miércoles y la que han producido los cañones que han estado trabajando toda la noche con el equipo del turno de noche de la estación.

Esto ha hecho que la nieve haya llegado a todos los rincones de cota baja, dejando en muy buen estado las pistas de debutantes y el parque de trineos. El objetivo del Ayuntamiento es aprovechar estas precipitaciones y la producción de nieve hasta el jueves para después pisarla y que las pistas estén listas el viernes, día en la que estación de esquí abrirá sus puertas.

Así, este viernes abrirán las tres pistas de debutantes y el parque de trineos para recibir a los primeros esquiadores durante el puente.