La nieve tiñe de blanco La Covatilla, que se prepara para abrir este viernes

La nieve, que ha seguido cayendo en la sierra de Béjar, ha teñido de blanco La Covatilla que se prepara para abrir este viernes a los esquiadores. Los trabajadores trabajan a contra reloj para preparar las pistas de cota baja, las únicas que de momento son esquiables ya que el telesilla sigue en reparación, para que las tres pistas de debutantes puedan ser utilizadas desde este puente. De hecho, la nieve caída durante la noche de este lunes y en días anteriores se ha estado preparando y compactando y además los cañones de producción de nieve están trabajando a destajo para aprovechar al máximo las condiciones climáticas y que las tres pistas estén en estado óptimo. En la noche de este martes se esperan nuevas precipitaciones por lo que los trabajadores municipales mantendrán los cañones produciendo nieve.

El objetivo del Ayuntamiento es que desde este primer fin de semana de diciembre la estación abra sus puestas no solo con los servicios de cafetería, sino también con la opción de que los esquiadores puedan abrir boca con las pistas abiertas. “Nevó un poco y empezamos a fabricar nieve y ahora estamos fabricando otra vez”, asegura el edil delegado de la estación Javier Garrido. “Quitaremos los cañones el jueves y empezaremos a pisar la nieve, a ver qué nieve queda para que el viernes se puedan abrir las pistas de debutantes 1 y 2 y el parque de trineos”, añade.

Nieve en La Covatilla, 2 diciembre 2025 (1)

Así, desde este viernes estarán abiertos los servicios de cafetería, así como la tienda y si se mantiene la nieve también abrirán la zona de alquiler de equipos y las taquillas para los que quieran deslizarse por primera vez en esta temporada.

Cabe recordar que el telesilla sigue inoperativo en la estación ya que hay piezas en Francia para su reparación y se espera que hasta finales de diciembre no regresen para ser remontadas, lo que hará imposible que hasta que no lleguen y el telesilla pase la revisión V7 pueda subirse hasta las pistas de cota alta. La falta de esta revisión y el mal estado en la que se encontraba la estación ha hecho que el Ayuntamiento y los trabajadores hayan tenido que trabajar a contrarreloj para dejar las instalaciones con un mínimo que permita abrir y esquiar de forma segura. De hecho, el año pasado la estación solo abrió en cota baja a pesar del buen año de nieve y de los buenos espesores alcanzados durante toda la temporada y el constante retraso en hacer las mejoras para poder pasar la revisión V7 han puesto en peligro también esta temporada.

Nieve en La Covatilla, 2 diciembre 2025 (3)