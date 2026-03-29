Piden extremar la precaución tras un desprendimiento de rocas en la carretera en Aldeacipreste

Un desprendimiento de rocas ha provocado el corte de una carretera en la zona de Béjar, concretamente en el entorno de Aldeacipreste, a la altura aproximada del kilómetro 8, según ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

El incidente, del que se tuvo constancia inicialmente mediante una imagen enviada, obligó a los organismos competentes a coordinar las labores de actuación en la vía afectada.

Durante la jornada, voluntarios de Valbuena han trabajado en la retirada de parte del material desprendido, logrando despejar uno de los carriles con ayuda de maquinaria pesada.

Las autoridades estiman que la intervención podría darse por finalizada a lo largo de la jornada de mañana, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Mientras tanto, se recomienda extremar la precaución al circular por la zona afectada debido al riesgo de nuevos desprendimientos o a la presencia de maquinaria y operarios en la calzada.