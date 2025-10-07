Piden a la Junta dotar del personal necesario al servicio de urgencias por las tardes y los fines de semana en Béjar

Las Cortes autonómicas debatirán los problemas que viene sufriendo el Hospital Virgen del Castañar de Béjar "en cuanto a escasez de personal y mal estado de algunas de sus dependencias" ya que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas instando a la Junta a involucrarse en subsanar ambas carencias, al considerar que el gobierno autonómico está teniendo dejadez de funciones en los centros sanitarios bejaranos. En este aspecto, los leonesistas apuntan en su iniciativa parlamentaria que la situación actual de la sanidad en la ciudad de Béjar es “muy delicada debido a la dejadez de la Junta” tanto para con el Hospital Virgen del Castañar como con el Centro de Salud María Auxiliadora, centro este último sobre el que en verano desde UPL ya se denunció en las Cortes deficiencias que llevaban meses sin subsanarse, que tras dicha iniciativa se han subsanado en buena medida.

No obstante, en este caso es el Hospital Virgen del Castañar el que ha centrado la atención de UPL, que apunta el “lamentable estado” de las urgencias en áreas como las salas de descanso de médicos/as y enfermeros/as, con un “abandono palpable” que se evidencia en la falta de remodelación de estos espacios desde hace décadas, a lo que habría que añadir, según apuntan, la escasez de personal para atender las urgencias de tarde entre semana (a partir de las 15:00 horas), así como todo el día durante los fines de semana.

Y es que, según señalan, la Junta está amortizando de manera encubierta las plazas, con un modus operandi que pasa por no realizar las sustituciones pertinentes en periodos de vacaciones, bajas o descansos, o la agrupación de diferentes localidades con Béjar que obliga a médicos a cubrir zonas más amplias rebajando su capacidad de atención a pacientes, que acaba redundando en una mayor presión sobre el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Castañar.

Por ello, los leonesistas remarcan el hecho de que desde colectivos profesionales y usuarios de la sanidad de Béjar se ha exigido recientemente una respuesta urgente a la Junta ante el abandono sanitario de la ciudad, que pasa por la renovación y mantenimiento de las zonas de descanso y oficinas médicas en los centros sanitarios de Béjar, con estándares que garanticen higiene, dignidad y funcionalidad, la dotación estable de personal, con convocatoria de plazas suficientes para cubrir las vacaciones, bajas y descansos, la revisión de la organización territorial sanitaria que afecta a la ciudad de Béjar, para que las ratios de atención en municipios agrupados se ajusten a criterios viables y de justicia, y la supervisión y compromiso institucional ante la degradación de la atención primaria.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han reclamado en las Cortes a la Junta mediante las preguntas registradas un mayor compromiso con la ciudad de Béjar en materia sanitaria, tanto respecto a personal como a estado de conservación y mantenimiento de los centros sanitarios, instándole a remodelar las salas de descanso de médicos/as y enfermeros/as del Hospital Virgen del Castañar, dotar de mayor personal para atender las urgencias de tarde entre semana (a partir de las 15:00 horas), así como todo el día durante los fines de semana, hacer las sustituciones pertinentes en periodos de vacaciones, bajas o descansos en la sanidad de Béjar, o revisar la organización territorial sanitaria que afecta a la ciudad de Béjar para que no se vea tensionado el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Castañar ante la rebaja en la capacidad de atención a pacientes.