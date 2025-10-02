Piden la medalla del Mérito de Protección Ciudadana de Castilla y León para la Policía Nacional de Béjar

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, y parte de la corporación municipal, han acompañado a los Policías Nacionales en la Festividad de los Ángeles Custodios, patrón de este Cuerpo. El programa de actos comenzó con un acto religioso en memoria de los fallecidos de dicho Cuerpo. A continuación, en el CMC Convento de San Francisco, ha tenido lugar un acto oficial de entrega de condecoraciones a dos policías de la Comisaria de Béjar y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Béjar y a los Bomberos de nuestra ciudad.

Durante este evento el alcalde de Béjar ha anunciado que “El ayuntamiento a través de su alcalde y a propuesta del procurador bejarano en Cortes de Castilla y León, Raúl Hernández, ha enviado una propuesta a la Junta para la Medalla del Mérito de Protección Ciudadana de CyL para la Comisaria de la Policía Nacional de Béjar”.