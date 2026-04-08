Piden protección para las viviendas medievales del barrio de la Antigua en Béjar

El Grupo Cultural San Gil de Béjar ha solicitado al Ayuntamiento la protección de las viviendas medievales del barrio de La Antigua. Las viviendas, datadas entre los siglos XIII y XIV, se localizan en la calle 29 de agosto y conservan aleros de carpintería originales y, según el grupo San Gil, recientemente han sido muy bien valoradas en una publicación sobre el Románico civil de España, pero carecen de protección en el catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Béjar.

El pasado 24 de febrero, el Grupo Cultural San Gil presentó un escrito de solicitud de protección para las dos viviendas del barrio de la Antigua, datadas entre los siglos XIII y XIV, que conservan sus aleros de carpintería de ascendencia románica. Se trata de dos de las tres viviendas conocidas que se muestran en las imágenes 1 y 2 (hace décadas fue derribada la vivienda intermedia, imagen 3), y todas ellas construidas cuando Béjar fue repoblada durante la Baja Edad Media, dentro del recinto amurallado que después se conocería como Villa Vieja.

El valor de estas viviendas era conocido entre los estudiosos locales desde las primeras décadas del siglo XX, pero recientemente han sido reivindicadas por el especialista José Luis Rebollo Herrero, que les dedica algunas páginas en su libro sobre Casas y palacios románicos en España (2025), que calificaba estas construcciones como "una maravillosa pervivencia, extremadamente valiosa, de la manera de construir y decorar las viviendas en la Baja Edad Media". A pesar de estas condiciones objetivas, su interés no se veía refrendado por un adecuado régimen de protección, pues ni siquiera constan en el catálogo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH) de Béjar en cuya delimitación se encuentran.

Casa medieval en La Antigua, Béjar

Para resolver esta anomalía, el Grupo Cultural San Gil solicita la consecuente protección de ambos inmuebles ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla y León (competente en materia de Patrimonio Histórico) y ante el Ayuntamiento de Béjar (con competencias locales en materia de Urbanismo y sobre el PEPCH). A la solicitud expresa se adjuntó un Anexo fotográfico.

Hasta la fecha, transcurrido un mes y medio desde la presentación de la solicitud, tan sólo se ha recibido respuesta del director general de Patrimonio, si bien referida únicamente a las ayudas que establece la Administración regional para particulares y municipios de menos de 20.000 habitantes, pero desentendiéndose de la protección oficial solicitada. Del Ayuntamiento de Béjar aún no se conoce respuesta alguna.

El Grupo Cultural San Gil espera de ambas administraciones un decidido compromiso para proteger y conservar estas viviendas siete veces centenarias a través de los mecanismos legales y de planeamiento establecidos para ello, en los que la participación de expertos y ciudadanía es tan necesaria como relevante.