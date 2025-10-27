El pleno de Béjar aprueba enviar al juzgado las facturas sin contrato público del gobierno del PP y Vox

José Luis Rodríguez Celador inició el debate de la moción socialista asegurando que hay un número significativo de facturas que presentan reparos de legalidad durante la primera parte de esta legislatura, en la que gobernaron PP y Vox. Facturas sin contrato previo o sin procedimiento de adjudicación válido.

Por su parte, la concejal no adscrita Araceli Dorado ha asegurado que la intención de Martín de ampliar la búsqueda de facturas a los dos últimos años de gobierno socialista no tiene sentido ya que “si hubiera encontrado algo irregular ya lo habría sacado” y ha recordado que Martín denunció al interventor, el secretario y el exalcalde. Dorado ha asegurado que hay más de un millón de euros en facturas reparadas. Por su parte, Olga García asegura que es muy grave este elevado número de facturas reparadas y se ha preguntado qué habría pasado si hubiera terminado la legislatura. Además, ha asegurado que “desde que usted entró en el ayuntamiento creyó que esto era su cortijo” y recordó que personas ajenas al ayuntamiento tuvieron acceso a documentación sensible e informes.

La edil de Vox, Purificación Pozo, ha asegurado que la rapidez que necesitaban algunas actividades culturales obligaba a tramitar de forma ágil y por tanto, ha justificado la existencia de facturas sin contrato. También ha asegurado que no todos los reparos suponen irregularidad o acto ilícito. Para Luis Francisco Martín es necesario “bajar la crispación municipal” y ha asegurado que “la gente que no lo entienda parece que hemos hecho unos desmanes que nos hemos hecho millonarios” criticando la decisión de llevar las facturas irregulares al juzgado cuando han hecho “las cosas por el bien del ciudadano”. Una medida que “solo quiere ensuciar la imagen de un equipo de Gobierno” y pidió su retirada calificándola de “jugada vil y sucia”.

Javier Garrido respondió a Purificación Pozo asegurando que “esta usted legitimando la reparación de facturas y que es la administración la última responsable. No, la ley de contratos es muy clara y ha manifestado su apoyo a la moción asegurando que “no solo vamos a ir a la fiscalía, también al juzgado porque hay que proteger los fondos públicos”.

Finalmente la moción se aprobó con los votos a favor de PSOE, Tú Aportas Béjar y las dos ediles no adscritas, la abstención de Vox y el voto en contra del PP.