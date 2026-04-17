El PP destaca la gestión realizada en El Cerro y califica de “injustificada” la moción de censura

El Partido Popular de El Cerro ha respondido a la moción presentada por el PSOE con el apoyo de un edil del PP asegurando que está injustificada y que responde solamente a intereses partidistas. A través del un comunicado, los populares aseguran que la moción contra la alcaldesa, María Rosa Frades, "carece de fundamento y no responde a la realidad de la gestión municipal desarrollada en esta legislatura”. De hecho, califican la gestión del equipo de Gobierno durante estos tres años como "eficaz, responsable y centrada en el interés general de los vecinos, basada en hechos y datos concretos, frente a unas acusaciones que califican de injustificadas y alejadas de la realidad del municipio”.

Los populares han hecho un balance de todas las actuaciones e inversiones llevadas a cabo en la localidad, destacando los más de 198.000 euros movilizados a través de Planes Provinciales en los periodos 2024-2025 y 2026-2027, destinados a actuaciones como pavimentaciones, mejora de redes y acondicionamiento de calles en ambos núcleos de población. También incluyen en la lista de actuaciones la creación de un centro multiusos, proyectos de dinamización demográfica, la instalación de placas solares en edificios municipales, la sustitución de luminarias, la mejora del consultorio médico o la adecuación de infraestructuras y servicios básicos.

También se han llevado a cabo otras actuaciones como la creación del mirador de los 14 Picos con apoyo de fondos europeos, la mejora de caminos y pistas, la cobertura de telecomunicaciones, el acondicionamiento de terrenos municipales o la recuperación de espacios tradicionales.

Por otra parte, desde la alcaldía de la localidad también hacen referencia a la pedanía, Valdelamatanza, en la que aseguran que por primera vez se ha implantado un servicio de atención directa semanal por parte de la alcaldesa y el secretario, que se desplazan todos los jueves para facilitar las gestiones administrativas sin necesidad de que los vecinos tengan que desplazarse. “Hablar de falta de cercanía institucional es desconocer la realidad o querer tergiversarla”, señalan desde el PP, que inciden en que esta medida ha supuesto “un avance histórico en la atención municipal”.

Del mismo modo, los populares recuerdan que el actual equipo de Gobierno ha eliminado gastos políticos innecesarios, ya que ni la alcaldesa ni los concejales perciben sueldo ni dietas, a diferencia de la etapa anterior. Este ahorro ha permitido, entre otras inversiones, la adquisición de un nuevo vehículo para uso municipal y mejora de los servicios.

Por todo ello, el Partido Popular de El Cerro considera que la moción de censura presentada por el PSOE responde únicamente a “intereses partidistas y oportunismo político”, y no a una preocupación real por el bienestar de los vecinos.