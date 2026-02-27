El primer certamen de relato corto para "recuperar la memoria" del sector industrial de Béjar

La Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar pone en marcha el primer certamen de relato corto con el propósito de "fomentar la creatividad y recuperar la memoria del sector industrial".

La participación en el certamen es para mayores de 18 años, con escritos en castellano y que no hayan sido premiados ni publicados con anterioridad, así como con una extensión máxima de tres páginas numeradas a una sola cara y en letra Arial 12 puntos con interlineado sencillo de 1,5.

La temática debe ser sobre la industria textil (fábricas, tejidos, trabajadores del sector, procesos y técnicas de trabajo) y con un solo autor por escrito.

El ganador será premiado con 100 euros y valorado por un jurado compuesto por personas del ámbito educativo, cultural y social de la ciudad de Béjar, de las que al menos una será miembro de la Asociación por el Patrimonio Industrial de Béjar, organizadora del certamen.

El plazo de entregas ya se encuentra abierto y se mantendrá en este estado hasta el 21 de junio. Todos los trabajos serán entregados por por correo electrónico a 'apiblanzadera@gmail.com' con dos archivos en formato PDF, indicando en el asunto 'I Certamen de relato corto La Lanzadera 2026': uno con el relato y el otro con el título del relato, el seudónimo y los datos personales del participante (nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, número de DNI, Pasaporte oTarjeta de Residencia).