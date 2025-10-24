Esta es la programación de Béjar para celebrar Halloween

Las concejalías de Festejos y Juventud han dado a conocer las actividades organizadas por el Ayuntamiento para Halloween. Además, el consistorio también va a colaborar con las actividades que han organizado varias asociaciones vecinales de Béjar como son la Asociación Muralla de La Antigua, Los Musgos Bejaranos, Peña de La Antigua y la Asociación de San Juan.

Así el programa elaborado conjuntamente es el siguiente:

Jueves 30 de noviembre

-A partir de las 17,30h, Gymkana por el barrio de San Juan. Se trata de una actividad organizada por la Asociación Cultural de San Juan en la que van a participar 120 niños con inscripción previa (ya cerrada). Cada 15 minutos saldrá un grupo que deberá completar varias pruebas por el barrio.

- A las 21,00h, en el Centro de Ocio “El Mercao” y organizado por la Asociación Cultural de San Juan, Merienda de Halloween. Abierta a todas las personas que lo deseen. Cada participante puede aportar lo que quiera y luego se pondrá todo en común, aunque no es obligatorio llevar nada para participar. También habrá un “Bingo monstruoso” y las personas que lo deseen pueden ir disfrazados de monstruos, brujas o fantasmas.

Viernes 31 de octubre

-A las 17,30h teatro” Mediomiedo y miedoymedio” a cargo del Grupo Chirimbamba, en el salón de actos del CMC Convento de San Francisco. Entrada libre hasta completar aforo.

Seguidamente y organizado por la Asociación Cultural de San Juan y la Asociación Muralla de La Antigua, “Truco o Trato” por las calles de Béjar. Es una actividad en la que a través de la Cámara de Comercio se han inscrito 30 comercios bejaranos en los que los niños podrán ir a pedir el “Truco o Trato”.

Sábado 1 de noviembre

-A las 18,00h, en el barrio de la Antigua “Puerta del Pico” concurso infantil de disfraces organizado por el Ayuntamiento. Edades de 0 a 12 años, con entrega de premios.

-A las 19,00h Calbotada popular hasta las 23,00h

-A continuación, lugar música con EL DJ Toci, organizado por los Musgos bejaranos.

Los actos del día 1 de noviembre, si por motivos climatológicos no se pudieran realizar al aire libre se trasladaría al pabellón Sierra de Béjar