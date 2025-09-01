El PSOE acusa al exalcalde, Luis Francisco Martín, de “querer engañar a Béjar”

La Agrupación Socialista Bejarana acusa a Luis Francisco Martín, exalcalde de Béjar, de “querer engañar” a la ciudad. Aseguran que Luis Francisco Martín ha impugnado un recurso contra la propuesta del PSOE para incluir a una de las dos ediles no adscritas como representantes en los órganos colegiados. Una propuesta que el mismo había presentado como portavoz del PP.

Aseguran desde el PSOE que Martín presentó en el pasado pleno ordinario del mes de agosto una propuesta de representantes del ayuntamiento en los órganos colegiados de entidades de la ciudad de Béjar. “Recordemos en el pleno de constitución del día 18 de agosto el alcalde, Antonio Cámara López, dejó sobre la mesa la propuesta que presentaba el equipo de gobierno con el fin de alcanzar un consenso, esperando que el portavoz popular presentase una lista integradora”, aseguran añadiendo que “sin embargo, lo que Luis Francisco Martín presentó al pleno ordinario fue una propuesta excluyente, sacando de los órganos de decisión como la Mancomunidad del Embalse de Béjar a cualquier concejal del Grupo Socialista o Tu Aportas Béjar. No obstante, en la propuesta excluyente que presentó, sí incluía a una de las concejalas no adscritas como vocal de la mancomunidad, para ser votada en el pleno”.

Una propuesta que no fue aprobada. La que sí fue aprobada fue la del PSOE que también incluía a dicha concejala y que fue aprobada. Desde el PSOE aseguran que Luis Francisco Martín ha presentado recurso de reposición contra la aprobación de la propuesta de representación en órganos colegiados, alegando que la concejala no adscrita, no puede formar parte de la representación en la mancomunidad. “Es decir, el portavoz del Partido Popular impugna el acuerdo que incluye lo que él mismo proponía”, afirma el PSOE.

Luis Francisco Martín, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, ha pretendido “hacer caer en una trampa a todas las concejalas y concejales con su propuesta llevada a pleno. Nos preguntamos si, en caso de haberse aprobado la propuesta del grupo popular, Luis Francisco Martín la habría impugnado. Aunque más bien pensamos que buscaba deliberadamente que el pleno aprobase lo que, en su opinión y según los argumentos presentados en el recurso, puede ser una ilegalidad”.

Añaden que “Luis Francisco Martín nunca ha ofrecido confianza ni fiabilidad, y este nuevo hecho lo acredita. Es imposible llegar a ningún acuerdo con él porque juega al engaño continuo. El Partido Popular de Salamanca de una vez debe tomar nota de ello, por el bien de Béjar. Quedamos a la espera de la resolución del recurso de reposición, que esta vez sí será notificada al recurrente, no como el propio exalcalde hizo con el que el portavoz socialista interpuso contra la prórroga de un contrato menor, que no fue trasladado a los servicios jurídicos y que sigue sin resolverse”.