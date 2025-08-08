Así queda el reparto de concejalías en el nuevo Ayuntamiento de Béjar

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara ha anunciado la organización de su nuevo equipo de Gobierno tras dar a conocer el acuerdo de gobernabilidad firmado con el concejal de Tú Aportas, Javier Garrido. En su primera comparecencia como alcalde del Ayuntamiento de Béjar, tras la moción de censura que se votó el pasado martes, ha anunciado el reparto de concejalías. Asegura que toda la gestión municipal se ha organizado en cuatro grandes áreas que contarán con comisión informativa y que incluirán a su vez diversas delegaciones.

Gobierno e infraestructuras urbanas que tendrá como responsable a Luis Hernández Téllez y sus tareas directas serán llevar Interior (que incluyen Policía Local, bomberos, etc.), además de Comunicación y redes sociales, así como la concejalía de Obras. Economía y Hacienda estará en manos de José Luis Rodríguez Celador, la agenda urbana será para Rosa Torres y Rosa Sánchez se ocupará de protocolo. Antonio Cámara gestionará directamente el Plan de Fomento y las cuestiones de personal del Ayuntamiento. Por su parte, José Ángel Castellanos se encargará de Medio Ambiente con asuntos como la limpieza viaria, desbroces, punto limpio, etc.

Ana Vicente Peralejo se encargará de otra gran área que engloba Cultura, Turismo y Deportes, se incluye aquí un espacio de universidades para coordinar el trabajo con la USAL e iniciar comunicaciones con la UPSA, entre otros. Se incluye una delegación de Ferias y eventos Turísticos que llevará Rosa Sánchez, un área de las redes culturales con instituciones como Red de Juderías o de la Plata que dependerá de alcaldía la igual de festejos y fiestas tradicionales. Eventos e Infraestructuras deportivas lo llevará Luis Hernández Téllez, mientras que deporte municipal, actividades de montaña y entorno fluvial dependerá de alcaldía

La tercera gran área será Bienestar Social, Igualdad y Asociaciones será para Rosa Torres que incluirá familia, mayores, sanidad. Se incluye también en esta área asociaciones y organizaciones no gubernamentales, el área de educación con las relaciones con los colegios y bibliotecas y juventud que llevará Rosa Sánchez.

Por último, Fomento y Desarrollo lo gestionará José Luis Rodríguez Celador e incluirá transparencia, urbanismo, patrimonio y el desarrollo industrial. Incluirán fomento de empleo y protección de datos para Rosa Sánchez, mientras que comercio será para Rosa Torres. Tecnologías dependerá directamente de alcaldía, mientras que el Centro de Turismo Sierra de Béjar La Covatilla lo llevará Javier Garrido. Por su parte, José Ángel Castellanos se encargaría de entorno natural.

Los tenientes de alcalde serán Ana Vicente Peralejo, José Luis Rodríguez Celador, Rosa Sánchez, Luis Hernández Téllez y Javier Garrido.