Renovados los dos puntos de información turísticos interactivos de Béjar

El municipio de Béjar ha culminado la renovación integral del diseño de toda su red de puntos de información interactivos, una actualización que afecta tanto a la imagen exterior como interior de estos paneles turísticos. Esta mejora se ha implementado en todos los municipios adheridos a su red.

La nueva imagen busca modernizar por completo la experiencia del visitante, ofreciendo un sistema más visual, accesible y actual. Los puntos de información, que mantienen su operatividad las 24 horas del día, estrenan un diseño totalmente renovado que se traduce en: mejor visualización de los contenidos, navegación más sencilla y fluida y una estética más limpia y contemporánea

El rediseño no es solo estético; también incorpora importantes mejoras en la estructura y organización del espacio informativo y la presentación gráfica. Esto permite que tanto ciudadanos como visitantes puedan acceder de forma intuitiva y rápida a información esencial del municipio como son rutas y/o recorridos, recursos culturales, agenda local de eventos y servicios municipales.

Como novedad adicional, Turismo24Horas anuncia la incorporación de un nuevo producto a su catálogo tecnológico: los miniTotems que consisten en rutas guiadas inteligentes diseñadas para transformar cada visita en una experiencia inmersiva y estructurada, ampliando así la oferta de herramientas tecnológicas al servicio del turismo local y mejorando la interacción del visitante con el patrimonio del municipio.