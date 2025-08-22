La residencia de deportistas 'Llano Alto', en Béjar, se renovará para garantizar su accesibilidad

La residencia para deportistas de la localidad de Llano Alto se someterá a una rehabilitación integral con el objetivo de garantizar el acceso a sus instalaciones deportivas y a la piscina exterior. Esta iniciativa, con especial foco en las personas con movilidad reducida, busca hacer del complejo un espacio accesible para el mayor número de personas posible, sin importar sus capacidades.

Las obras incluirán la creación de un nuevo sistema de accesos que conectará la rampa trasera del edificio principal con las pistas polideportivas y la piscina. Se construirá una serie de rampas y caminos que enlazarán el edificio con el porche de los vestuarios, atravesando los graderíos superiores de las pistas.

Para salvar el desnivel de aproximadamente cuatro metros entre los vestuarios y la zona deportiva, se instalará un ascensor de dos paradas y doble embarque. Adicionalmente, se colocarán dos plataformas conectadas en la zona de acceso principal, vinculadas al vial y al estacionamiento.

En un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las nuevas instalaciones y cumplir con la normativa vigente, se utilizarán materiales de alta eficiencia energética y se adecuarán los sistemas constructivos para optimizar el rendimiento de cada elemento.