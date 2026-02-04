El retraso de Puerto de Navacerrada para revisar el telesilla sentencia a La Covatilla a una temporada sin pistas en cota alta

La estación de esquí de La Covatilla arrastra los problemas de dos años de abandono y dejadez que ya se manifestaron en la temporada pasada, con buena calidad de nieve, pero sin poder usar el telesilla que no había completado la revisión del V7. A pesar de eso, la revisión no se hizo tampoco al fin de la temporada y esa situación se arrastró hasta el pasado mes de agosto, cuando el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Béjar propició que se empezara a gestionar la revisión de la V7, necesaria para poder abrir el telesilla y por tanto, poder acceder a las pistas de cota alta. Con los plazos muy justos y dependiendo de la diligencia de la empresa que debe hacer la revisión a la V7 para lograr la autorización de la Junta, Puerto de Navacerrada, el Ayuntamiento de la ciudad ya reconoce que, a estas alturas, es casi imposible que el telesilla pueda funcionar lo que queda de temporada.

“Va a ser muy difícil que abramos”, asegura el concejal delegado, Javier Garrido. El retraso de la empresa en la finalización de la V7 ha hecho que hayan solicitado un informe jurídico al vicesecretario del Ayuntamiento “para cancelar el contrato con Puerto de Navacerrada”, que fue adjudicado por la anterior corporación. Asegura que “hasta que no tenga ese informe evidentemente no voy a tomar decisiones” y reconoce que “yo he hecho lo que tenía que hacer, si no llegamos, no llegamos, pero desde luego no es por culpa mía, al menos a mí me va a quedar la conciencia tranquila”.

Una situación que deja en mínimos a la estación de esquí en un año con nieve y altos espesores. Así, el Ayuntamiento solo puede abrir las pistas de cota baja, las de debutantes y el tramo final de El Cerrojo repitiendo la situación del año pasado, que también tuvo buenas condiciones de nieve. Por su parte, las buenas condiciones en las pistas en cota baja están atrayendo a numerosos esquiadores los días de apertura, así como a los niños de los programas de bautismos blancos.

Con nieve en las pistas, de los 62 días de temporada, la estación ha tenido que cerrar 28 días por temporales que hacen impracticable el esquí en un año que “está nevando como nunca”, reconoce Garrido que agradece “el esfuerzo inconmensurable de los trabajadores de la estación” para tenerlo todo a punto los días de apertura.

En estos momentos la estación registra espesores de 50 centímetros de nieve.