El ‘Roadshow’ de Ciberseguridad de INCIBE aterriza en Béjar con la mira de formar a toda la ciudadanía
La actividad se llevará a cabo entre el 2 y el 6 de diciembre, con un camión que se instalará en la avenida Fernando Ballesteros
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, llevará a cabo una importante actividad de formación en ciberseguridad en Béjar del 2 al 6 de diciembre.
Se trata de la "Experiencia del Roadshow", un camión desplegable y completamente accesible que viaja por todo el país para capacitar a ciudadanos, empresas y colectivos en materia de seguridad y confianza digital. La iniciativa busca reforzar la formación en dos de los retos más importantes de la sociedad actual.
La actividad, que es totalmente gratuita, se dirigirá a toda la ciudadanía: desde familias y menores hasta el público sénior y el tejido empresarial. El camión se instalará en la avenida Fernando Ballesteros y su horario de apertura será de martes a viernes de 9 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado será de 11 a 15 y de 16 a 20 horas.
El camión, una vez desplegado, se transforma en un espacio versátil con dos grandes zonas dedicadas al aprendizaje lúdico:
- Área Interior (Capacidad: 30 personas): Cuenta con un espacio de gamificación, una zona expositiva para charlas didácticas, y un emocionante Escape Room donde los participantes deben superar riesgos digitales y aprender a gestionar amenazas.
- Área Exterior (Capacidad: 36 personas): Ofrece una zona de juegos y una cabina habilitada para contactar directamente con el 017, el servicio gratuito ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ de INCIBE.
