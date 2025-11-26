El ‘Roadshow’ de Ciberseguridad de INCIBE aterriza en Béjar con la mira de formar a toda la ciudadanía

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, llevará a cabo una importante actividad de formación en ciberseguridad en Béjar del 2 al 6 de diciembre.

Se trata de la "Experiencia del Roadshow", un camión desplegable y completamente accesible que viaja por todo el país para capacitar a ciudadanos, empresas y colectivos en materia de seguridad y confianza digital. La iniciativa busca reforzar la formación en dos de los retos más importantes de la sociedad actual.

La actividad, que es totalmente gratuita, se dirigirá a toda la ciudadanía: desde familias y menores hasta el público sénior y el tejido empresarial. El camión se instalará en la avenida Fernando Ballesteros y su horario de apertura será de martes a viernes de 9 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado será de 11 a 15 y de 16 a 20 horas.

Cartel Roadshow INCIBE Béjar

El camión, una vez desplegado, se transforma en un espacio versátil con dos grandes zonas dedicadas al aprendizaje lúdico: