Sergio Pardilla y Casty García, los más rápidos en la tradicional San Silvestre navideña de Candelario

Sergio Pardilla Bellón y Casty García Sánchez han sido los atletas más rápidos en las categorías masculina y femenina, respectivamente, de la tradicional San Silvestre navideña de Candelario.

Los 54 participantes han salido a las 12:00 horas de este sábado de la plaza del Humilladero y han continuado por el parque y las calles del municipio hasta llegar a la meta situada junto a la biblioteca. Sergio Pardilla, del Club Atletismo Membrilla, ha sido el primero en cruzarla con una marca de 0:11'17 y se ha llevado la victoria por solo unas décimas, ya que Juan Luis Gómez y Felipe Neila también han tardado once minutos en completar el recorrido.

Casty García Sánchez, décima en la general, ha sido la primera mujer en llegar a la línea de llegada con un tiempo de 0:14'27. El podio femenino lo han completado Cristina Rodríguez Rodríguez (0:15'17) e Irene Ingelmo Fra (0:16'23).

Entre los atletas locales han brillado Juan Luis Gómez, que no ha conseguido la victoria por tan solo 17 décimas, y Loly Fernández Burgos, quinta en la categoría absoluta femenina y vigesimonovena en la general con una marca de 0:17'14.

La prueba, al igual que la de menores iniciada a las 11:00 horas, ha sido seguida por numerosos vecinos del municipio de Candelario y ha dejado bellas estampas de los corredores con el municipio y la sierra nevada de fondo.