Sergio Pardilla y Casty García, los más rápidos en la tradicional San Silvestre navideña de Candelario
El atleta del Club Atletismo Membrilla se ha llevado la victoria por solo unas décimas
Sergio Pardilla Bellón y Casty García Sánchez han sido los atletas más rápidos en las categorías masculina y femenina, respectivamente, de la tradicional San Silvestre navideña de Candelario.
Los 54 participantes han salido a las 12:00 horas de este sábado de la plaza del Humilladero y han continuado por el parque y las calles del municipio hasta llegar a la meta situada junto a la biblioteca. Sergio Pardilla, del Club Atletismo Membrilla, ha sido el primero en cruzarla con una marca de 0:11'17 y se ha llevado la victoria por solo unas décimas, ya que Juan Luis Gómez y Felipe Neila también han tardado once minutos en completar el recorrido.
Casty García Sánchez, décima en la general, ha sido la primera mujer en llegar a la línea de llegada con un tiempo de 0:14'27. El podio femenino lo han completado Cristina Rodríguez Rodríguez (0:15'17) e Irene Ingelmo Fra (0:16'23).
Entre los atletas locales han brillado Juan Luis Gómez, que no ha conseguido la victoria por tan solo 17 décimas, y Loly Fernández Burgos, quinta en la categoría absoluta femenina y vigesimonovena en la general con una marca de 0:17'14.
La prueba, al igual que la de menores iniciada a las 11:00 horas, ha sido seguida por numerosos vecinos del municipio de Candelario y ha dejado bellas estampas de los corredores con el municipio y la sierra nevada de fondo.
