Un simulador de esquí, deporte y cultura llevan lo mejor de Béjar en FITUR

El Ayuntamiento de Béjar contará con stand propio en FITUR 2026, la feria internacional de turismo más destacada del sector, que se celebrará en IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero de 2026. El stand, de 16,5 metros cuadrados, abierto a tres fachadas y con una pared principal, se cataloga como stand de diseño y se ubica en el Pabellón 9, destinado a entidades y organismos oficiales de España. Con el objetivo de ofrecer una experiencia más atractiva y memorable, el Ayuntamiento de Béjar ha optado por un simulador de esquí para su stand en FITUR 2026. Esta decisión se basa en que la experiencia interactiva genera una impresión mucho más duradera que una presentación tradicional, ya que los visitantes no solo observan, sino que participan activamente, como un mecanismo de promoción directa de la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla.

El stand contará con una gran pantalla que proyectará vídeos inmersivos en 360º sobre las rutas de senderismo, la oferta de turismo cultural, la estación de esquí y la festividad del Corpus Christi, además de un mostrador con información turística sobre los recursos y empresas locales. Durante la apertura al público general se desarrollarán actividades de dinamización, como degustaciones de productos ibéricos, vino y dulces tradicionales; presentaciones de eventos deportivos como la Ruta Vetona y una ruleta de la suerte con distintos obsequios. Como en ediciones anteriores, los visitantes podrán probar gafas de realidad aumentada con contenidos audiovisuales; sin embargo, en esta ocasión la experiencia se amplía con nuevos materiales sobre rutas de senderismo, incluyendo recorridos con nieve y contenidos relacionados con la estación de esquí. Prácticamente la totalidad del stand se ha configurado a través de la compra de productos locales, empleados tanto en las degustaciones como en la decoración, contribuyendo de este modo al apoyo y la dinamización de las empresas de Béjar y su comarca.

PROGRAMA

Miércoles, 21 de enero – viernes 23 de enero

FITUR Profesionales. Reuniones con varias empresas del sector turístico.

Jueves, 22 de enero

Presentación del bordado serrano en el stand del Ayuntamiento de Béjar, a las 12:30h.

Reuniones con distintas entidades públicas y privadas.

Viernes, 23 de enero

Reunión con la Real Federación Española de Balonmano – Proyecto “Béjar, ciudad del deporte”, a las 12:15.

Participación en el acto de traspaso de Presidencia y presentación de nuevas ciudades elegidas en la Red de Juderías de España, a las 14:00h.

Simulador de esquí en el stand del Ayuntamiento de Béjar durante toda la jornada.

Reuniones con distintas entidades públicas y privadas

Sábado, 24 de enero

Degustación de ibéricos y vino a las 12:00h y 18:00h.

Presentación oficial de la Ruta Vetona 2026 a las 17:00h.

Ruleta de la suerte con obsequios a las 18:30h.

Simulador de esquí en el stand del Ayuntamiento de Béjar durante toda la jornada

Domingo, 25 de enero

Degustación de dulces típicos a las 12:00h

Ruleta de la suerte con obsequios a las 16:30h.

Simulador de esquí en el stand del Ayuntamiento de Béjar durante toda la jornada