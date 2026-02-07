Situación complicada en La Covatilla: carretera cortada y aviso naranja por nevadas

La situación climatológica complica la situación en la estación de esquí de La Covatilla, en Béjar.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha subido el nivel de aviso a naranja por nevadas en la mañana de este sábado. Se esperan hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas y también rachas de viento de 100 kilómetros por hora.

Además, la carretera se encuentra cortada.

Desde la orgonización de la propia Covatilla avisan de que "no es momento de subir, la situación es peligrosa".