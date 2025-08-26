Estas son las actividades deportivas que tendrá Béjar durante sus fiestas

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Béjar, Luis Hernández, ha presentado los eventos deportivos que se celebrarán durante las fiestas y ferias de la ciudad. El programa incluye 17 actividades de disciplinas muy diferentes como fútbol, tiro al plato, habilidades y carreras en bicicleta, pádel o tenis, entre otras.

Hernández, ha explicado que se han mantenido todas las actividades que había programado el anterior equipo de Gobierno y se ha añadido una: el Freestyle que se llevará a cabo el 5 de septiembre, a las 21,30 h en la plaza de Toros de El Castañar. Desde este martes se pueden adquirir las entradas en la oficina de turismo o en la tienda “Fresas” situada en La Corredera. En cuanto al precio de las entradas, hasta el día 3 de septiembre costarán 15 euros para adultos y 10 para niños. El Día 4 de septiembre tendrán un precio 17 euros para adultos y 15 para niños y el mismo día del evento, en taquilla, 20 euros para adultos y 15 para niños. La apertura de la plaza será una hora antes y es una actividad organizada por Saul Mengual con la colaboración del Ayuntamiento de Béjar.

En otro orden de cosas, el edil de Deportes ha destacado dos eventos más del programa, un partido de Baloncesto y la Ruta Vetona y para presentarlos estaba con los integrantes del Club de Baloncesto de Béjar y con representantes de los Grupos de Montañana.

En cuanto al partido de Baloncesto, Los integrantes del Club bejarano han explicado que se enfrentarán el Flexicar Fuenlabrada contra el Movistar Estudiantes, en el Pabellón Municipal, el próximo día 6 de septiembre. Son equipos de la primera Federación LEB-Oro y las entradas tendrán único precio de 3 euros que se podrán adquirir esta misma mañana en la taquilla de 11 a 13,00h y por la tarde a partir de las 17,00h.

En cuanto a la Ruta Vetona, el edil de Deportes ha anunciado que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre. Las inscripciones se abren hoy a las 14 horas. En cuanto a las novedades de esta edición, Hernández ha explicado que el anterior equipo de Gobierno había abierto una licitación para que una empresa lo llevará y que no pueden estar más de acuerdo.

En cuanto a la prueba en sí, el día 27 se disputarán la XII Ruta Vetona de 96 km, la XII Ruta Vetona MTB, de 93 km y la V Mini Vetona MTB de 48 km. Al día siguiente, 28 de septiembre se disputarán la X Maratón Vetón de 42 km y la V Mini Vetona - 13 km. En cuanto a las novedades, será la primera vez que la prueba de BTT puntúe para el campeonato de castilla y León de esta disciplina, que previsiblemente traerá participantes.

En cuanto a la prueba de Trail, como ese mismo día se disputa el Trail Corral del Diablo la organización va a realizar una clasificación conjunta.

Otra novedad es que este año se integra el Ayuntamiento de Ledrada en la prueba y habrá allí un avituallamiento que correrá por su cuenta.

Finalmente, la prueba de bicis coincidirá en el mismo día con el Critérium de Moisés Dueñas y aunque las pruebas sean diferentes se aprovechará la logística de ambulancias y camión pódium para rentabilizar los medios en ambas pruebas.